0553 313 94 23

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometrelik yolu koşarak miting alanına geldi.

19 Mart 2019 Salı 12:14
75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometrelik yolu koşarak miting alanına geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre yolu koşarak katederek miting alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli’ye geldiğini öğrenince sabahın erken saatlerinde sırt çantasını alarak Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki evinden çıkan Çiçek, elindeki bastonu ile İzmit’e doğru koşmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre yolu 4 saatte aşan Çiçek, miting alanına gelerek Erdoğan’ı beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Çiçek, gerekirse 100 kilometre koşabileceğini ifade etti.



“Gerekirse onun için 100 kilometre de koşarım”


Geçen yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için kilometrelerce koştuğunu ancak, korumaların görüştürmediğini belirten Binali Çiçek, “Her zaman Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesini bekliyorum. Her sene Darıca’dan koşarak buraya geliyorum. Birkaç arkadaşım var. Onlara, ‘gelin beraber koşarak gidelim’ dedim.Gelmediler, hiç kimse kendisine güvenemediler. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için ayaklarımın emeğiyle oraya gideceğim dedim. Ben yorulmam, hala koşarım. Her zaman koşulara gidiyorum. Gerekirse onun için 100 kilometre de koşarım. Geçen sene de ben geldim buraya koşarak. Ama korumalar kendisiyle görüştürmediler. Ben de kızıp tekrar Darıca’ya koşarak gittim. Bu sene muhakkak görmem gerekiyor. Onu çok merak ediyorum, çok seviyorum. Onu gibi bir insan bu memlekete sahip çıkan birini görmedim ben” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    1. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    2. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    3. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    4. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    5. Devlet desteği ile çiftliğin..
    6. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    7. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    8. Yeni genel müdürden Turkcell..
    9. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de,..
    11. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    12. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    13. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    14. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    15. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    16. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    18. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    19. Teröristlere büyük finans! İşte..
    20. Akıncı Üssü davası
    21. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    22. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    23. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    24. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    25. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    26. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    27. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    28. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    29. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    30. Türk Telekom, az gören çocukların..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti