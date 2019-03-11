75 yaşındaki kayıp şahsı, bekçiler buldu Elazığ’ın Palu ilçesindekayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastasını,kısa süre önce göreve başlayan bekçiler gece yarısı bularak evine götürdü.

Elazığ’ın Palu ilçesinde kayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastasını,kısa süre önce göreve başlayan bekçiler gece yarısı bularak evine götürdü. Edinilen bilgiye göre,Palu ilçesi Çarşı Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası Hasan Zenginoğlu (75), dün akşam üzeri evden çıktıktan sonra kayıp oldu. İlçede kısa süre önce mesaiye başlayan 3 bekçi görevlerini yaparken gece saat: 03.00 sıralarında yaşlı adamı Cumhuriyet Mahallesi’nde fark etti. Yaşlı adamın kayıp olduğunu öğrenen bekçiler hemen ekip aracına aldı. Zenginoğlu’nun evini tespit eden bekçiler, ekip aracıyla şahsı evine götürdü. 75 yaşındaki Zenginoğlu’nun, uzun süre sokaklarda evini arayıp bulamadığını söylediği öğrenildi.

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