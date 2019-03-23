0553 313 94 23

75 yaşındaki kadın, 7 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

İsviçre’nin Basel kentinde, 75 yaşındaki bir kadın, Arnavut asıllı Kosovalı 7 yaşındaki çocuğu boğazını keserek öldürdü.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:35
75 yaşındaki kadın, 7 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

İsviçre basını, Basel kentinde Perşembe günü saat 12:45 civarında yaşanan olayda, 7 yaşındaki çocuğun, okuldan çıkarak tek başına evine gittiği sırada, psikolojik sorunu olan 75 yaşındaki yaşlı bir kadının çocuğun yanına geldiği ve elindeki bıçakla boğazını keserek öldürdüğü belirtildi. Çocuğu, olay yerinden geçmekte olan öğretmenin fark ettiği ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiği ancak çocuğun kurtarılamadığı belirtildi.

Polis, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşmak isteyen yaşlı kadını durdurup gözaltına aldı. Kadın, ilk soruşturmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis, çocuk ya da ailesi ile kadın arasında her hangi bir bağın bulunmadığını; olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Cinayetin ardından olaya tepki olarak Basel’de yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den başsağlığı

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosovalı çocuğun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Basel’de 7 yaşındaki çocuğun öldürülmesi, Kosova ve İsviçre kamuoyunu derinden sarsmıştır. Bu ağır anlarda Mërgim’in ailesinin acılarını paylaşıyorum. Tüm Kosova ve İsviçre onun için dua edecektir” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:35
  1. İsviçre
  2. Basel
  3. 75 yaşındaki kadın
  4. 7 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
  5. korkunç cinayet
  6. çocuk cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Safranbolu’da halkla buluşacak
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    2. Bakan Varank: "Yenilikçi..
    3. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    4. 'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması'..
    5. Yerinden kopan römork faciaya neden..
    6. Ceylan, “Türkiye, AK Parti ile değişim..
    7. Kamyonetin karıştığı kazada, kasadaki..
    8. HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli..
    9. Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu
    10. "Marmaris'ten önemli şampiyonlar..
    11. "17 yılda yaptıklarımız..
    12. Fatih Erbakan’dan ABD’nin “Golan..
    13. İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl..
    14. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    15. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı
    16. Yerinden çıkan römork ağaca çarptı
    17. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    18. Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları
    19. "Yenilikçi girişimlerin hızla..
    20. Cezayir’de hukukçular sokağa döküldü
    21. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca..
    22. Kuzenini bıçakla öldüren zanlı..
    23. Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
    24. GAÜ’den çifte şampiyonluk
    25. Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama..
    26. Tatvan’da 9 bin paket kaçak sigara ele..
    27. Hanımeli çiçeği nasıl yetiştirilir?
    28. "Şehitler bizim onurumuz ve..
    29. Sarıçay'da sular çekildi, tekneler..
    30. Diyarbakır'da toprağa gömülü..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok