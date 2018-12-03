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75 yaşında Kur'an'ı Kerim'i yazmayı tamamladı

75 yaşındaki Suad Abdulkadir, el titremesi ve gözündeki bozukluğa rağmen Kur'an-ı Kerim'i yazma işini tamamladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:59
75 yaşında Kur'an'ı Kerim'i yazmayı tamamladı

İlerlemiş yaşına rağmen büyük bir azim ve kararlılık örneği sergileyen Suad Abdulkadir, bedensel gücünü kaybetmesine rağmen imanın verdiği güçle Kur'an-ı Kerim'i yazmaya işini tamamladı.

Asla vazgeçmedi

Ellerinde titreme olan ve görme yetisi de azalan 75 yaşındaki kadın, türlü hastalıklarla mücadele halinde olsa bile Allah’ın kelamını yazmaktan asla vazgeçmedi.

El yazması Kur'an-ı Kerim'i yazma işini tamamlayan yaşlı kadın azim, kararlılık ve imandan gelen güç ile yapılamayacak bir şey olmadığını gösterdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:59
  1. Suad abdulkadir
  2. Kur'an-ı Kerim

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