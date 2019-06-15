75 yaşında üniversite sınavına girdi

Konya’nın Sarayönü ilçesinde solucan gübresi üretimi yapan 75 yaşındaki Hasan Bektaş, çiftliğindeki ziraat mühendisi eksikliğini tamamlamak amacıyla üniversite sınavına girdi. Sınav heyecanını yaşayan Bektaş, “Zor olduğunu bilsem de bu benim için artık bir görev halinde geldi” dedi.

Konya’da liseden yeni mezun gençlerin yanı sıra onların dedesi yaşındaki Hasan Bektaş da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) heyecanı yaşadı. Çocuk yaşlarından bu yana okumayı ve tarım işlerini çok seven Bektaş, bu iki hayalini de gerçekleştirmek için yaş engeline takılmadı. 4 yıl önce Konya’nın Sarayönü ilçesinde solucan gübresi yetiştirmeye başlayan 75 yaşındaki Hasan Bektaş, çiftliğindeki ziraat mühendisi eksiliğini kendi aşmaya karar verdi. 1964 yılında ortaokulu, liseyi ise 1967 yılında bitiren Bektaş, 52 yıl sonra sınava giriş belgesi ile okula geldi. Bektaş, üniversite öğrencisi olabilmek için sınava gireceği Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulundaki sınıfın yolunu tuttu. Bektaş okula girdi, saat 10.00’da okulun kapısı kapandı ve sınav 10.15’te başladı.

“Bu işi kendime görev olarak belirledim”

Yoğun bir maratonun ardından torunu yaşındaki gençlerle sınav sorularını cevaplayan Bektaş, 135 dakika sonra okuldan çıktı. Soruların çoğunu cevapladığını belirten Hasan Bektaş, sınav sonucundan umutlu olduğunu söyledi. Öğrenme tutkusunu dile getiren ve öğrencilik hayatının çok zevkli olduğu belirten Bektaş, “Bu gireceğim ve kazanacağım alan ziraatla ilgili olduğu için benim yaptığım iş gereği çok önemli. Kazanabilirsem ve kendi işime de kendimin faydasının olmasını istiyorum. Çünkü yaptığım solucan işini kendime hedef belirledim” şeklinde konuştu.

“50 yıl önce askerlik tecili için girdim, şimdi kazanmak için giriyorum”

50 yıl önce liseyi bitirdikten sonra eğitimden uzaklaşan Bektaş, “1964 yılında ortaokulu 1967 yılında liseyi bitirdim. Yapı endüstrisini okudum, daha sonra askerliğimi bir süre tecil ettirmek için üniversite sınavına girdim. Şuan ise kazanmak için giriyorum. Derse ise fazla çalışmadım formüller aklımda kalmıyor. Yapabildiğim kadar yapıp kazanacağım. 50 yıl sonra üniversite bahçesinde gezmek güzel olacak, çevremden de tebrikler aldım” dedi.