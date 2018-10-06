7,5 şiddetindeki depremde korkunç bilanço: Bin 648 ölü!

Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Koordinatorü Wiranto, 28 Eylül Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 648 kişinin öldüğünü açıkladı.

Deprem ve tsunami felaketinde, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Wiranto, 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



Wiranto, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.



Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho dün civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtmişti.

Purwo, şimdiye kadar 1551 cesedin gömüldüğünü söylemişti.

Bölgede, 70 bin 821 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 bin 736 okul binasının hasar gördüğü ve 100 binden fazla öğrencinin eğitime devam edebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirildi.



Bölgede 191 bin afetzedenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve günlük 571 bin litre su gerektiği belirtildi.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi.



Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.



Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.



Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Cesetler kıyıya vuruyor

Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim: "(Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda) Depremin ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetleri gün geçtikçe kıyıya vuruyor."

Endonezya'da, Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi.