7,5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin güçlendirilmesi ve sergiye hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehre kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile gezdi.

Günaydın ve Çelik, daha sonra Bilim Merkezi'nde 7,5 milyon yıllık fosiller için oluşturulan laboratuvarı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Günaydın ve Çelik'e bilgi verdi.

Yaklaşık 4 ay önce kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pehlevan, bu önemli buluntuların teşhiriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne, çalışmaları nedeniyle de kazı heyetine teşekkür eden Vali Günaydın, bu önemli eserleri turizme kazandırmak gerektiğini vurgulayarak, "İlimize daha çok turistin gelmesi için fosil müzesi, ticaret müzesi gibi müzeler açmamız lazım. Bu konuda belediyemizin çalışmaları da var. Bu çalışmalara büyük katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik de Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu dile getirerek, 7,5 milyon yıllık fosillerin de bu zenginliklerin örneği olduğunu belirtti.

Eskiye dair izlerin ortaya çıkarılmasının önemini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kültepe'de 6 bin yıl öncesine ait objeler çıkarıyoruz. Yamula Barajı kenarında Taşhan bölgesinde de 7-7,5 milyon yıl eskiye dair yaşam izlerini ortaya çıkardık. Dünyada eşi benzeri olmayan, günümüz fillerinin atası sayılabilecek bir file ait alt çene dişlerinin örneği yok. Bunun dışında farklı objeler de çıkarılıyor. Şehrimize değer katan buluntuları inşallah kısa süre içinde sergilemeye başlayacağız."