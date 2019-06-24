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75 kuruşluk ekmek tartışması

Sivas’ta ekmek firmaları arasındaki rekabetten dolayı bazı firmaların 200 gram ekmek fiyatını 75 kuruşa çekmesi tartışmalara yol açtı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
75 kuruşluk ekmek tartışması

Sivas’ta ekmek firmaları arasındaki rekabetten dolayı bazı firmaların 200 gram ekmek fiyatını 75 kuruşa çekmesi tartışmalara yol açtı.


Sivas’ta ekmek firmaları arasındaki rekabetten dolayı bazı firmalar maliyeti arttıran etkenleri ortadan kaldırıp 200 gramlık ekmeğin raf fiyatını 75 kuruşa kadar düşürdü. 75 kuruştan ekmek satan fırınlar, aracı kullanmadıkları için kendi ürettikleri ekmekleri, kendi fırınlarında 75 kuruşa satarak zarar etmediklerini belirtse de yaptırım cezası almaları söz konusu.


Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, 75 kuruşa ekmek satanlarınhaksız rekabet oluşturduklarını ve yaptırım cezası alabileceklerini belirtip, “Odamızın aldığı karar doğrultusunda 200 gram somun ekmek 1 lira 25 kuruş. İlimizde bazı fırıncı arkadaşlar 75 kuruşa ekmek satıyor ama bu haksız rekabeti oluşturuyor. Birilerini zarar ettiriyorlar. Şuanda ekmeğin normal maliyeti 1 lira 25 kuruşunda üzerinde ama kendi aralarındaki rekabetten dolayı böyle bir düşüş yapıyorlar. Düşük fiyata satılan fırınlar hem hijyen konusunda hem kalite konusunda istenen sunumu yapamıyor. İstenen ürünü çıkaramıyorlar. Biz herkesin fiyat rayicine uymalarını, yarışı hijyende, kalitede ve hizmet de yapmalarının daha iyi olacağını söylüyoruz. Çünkü insanların zarar etmesi insanların para kazanamaması hiç kimseye fayda sağlamıyor”dedi.


Şehir de ekonomi de zarar görüyor


Akgül, ekmek fiyatında ki rekabetin şehre eve ekonomiye zarar verdiğini belirtip, “Hem şehrimize zarar veriyor hem ekonomimize zarar veriyor. Biz üyelerimizden fırıncı arkadaşlarımızdan ekmeğirayiç fiyatında satmaları, kalitede ve hijyende yarış yapmalarının daha uygun olacağını söylemek istiyoruz. Çünkü haksız rekabet oluşuyor. Birbirlerine zarar ettirmek,insanların birbirlerine karşı zarar vermeleri kadar olumsuz bir şey olamaz. “dedi.


Ceza alabilirler


Akgün, belirlenen fiyatın altında ekmek satanların ceza alabileceklerini belirtip, “Haksız rekabet denen olaydan dolayı mahkeme kararları var. Çünkü hiç kimse birbirine zarar ettiremez veya maliyeti altında satış yapamaz. Bir fırın maliyeti altında satış yaptığı zaman diğer fırına da yansıyor.Diğer fırında zarar everiyor. Bunlar genelde işçi çalıştıran firmalar. Onun için bu konuda mahkeme kararı da var.Kısa zamanda bunun çözüleceğine inanıyorum. Çünkü bir firma nereye kadar zarar edebilir. Kısa zamanda çözülecek inşallah. Aksi halde yaptırım cezaları alabilirler” dedi.


Sivas’ta 75 kuruşa 200 gram ekmek alan tüketiciler ise düşen fiyatlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
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