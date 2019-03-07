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"74 milyon abonemiz 4,5G hizmetinden faydalanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ülkemizde 4,5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var ve 74 milyon abonemiz 4,5G hizmetinden faydalanacak ama biz bununla da sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte bu yıl içerisinde, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız"

07 Mart 2019 Perşembe 12:36
"74 milyon abonemiz 4,5G hizmetinden faydalanacak"

BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizde 4,5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var ve 74 milyon abonemiz 4,5G hizmetinden faydalanacak ama biz bununla da sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, bu yıl içerisinde, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız." dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bolu'ya gelen Bakan Turhan, Güney Çevre Yolu Projesi şantiyesinde yetkililerden bilgi aldı.

Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili denetimlerde bulunmak ve yerinde incelemek yapmak üzere Bolu'ya geldiklerini söyledi.

Bolu'nun Türkiye'nin turizm, sanayi ve tarım merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Turhan, "Bolu, ormanları, yaylaları ve turistik merkezleriyle, aynı zamanda inanç turizminin bulunduğu tarihi değerleriyle de meşhur bir ilimiz. Ayrıca bulunduğu coğrafi konum itibarıyla da gerek ülkemizin doğu-batı ulaşım aksları üzerinde gerekse Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ulaşım yollarının geçtiği bir ilimiz. Ülkemizin önemli ulaşım ağları, doğu-batı, kuzey-güney istikametinde Bolu ilimizden geçiyor." diye konuştu.

Turhan, Bolu'nun dağlık bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, buna rağmen bölgede ulaşımla ilgili çalışmaların önemli kısmını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bolu il merkezi ile ilçe merkezlerini birbirine bağlayan yollarda çalışmaların devam ettiğini anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Gerede-Ankara yolunda iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut devlet yollarında, otoyollarda bakım onarım çalışmalarını, özellikle yaz aylarında artan trafiğe hazır hale getirmek amacıyla çalışmaları yürütüyoruz. Bolu il merkezi ile Mudurnu arasında yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bolu-Seben, Bolu-Kıbrıscık yolunda çalışmalarımız devam ediyor.

Ayrıca doğu-batı aksında önemli bir ulaşım görevi ifa eden Ankara-Nallıhan, Mudurnu-Akyazı yolunda da iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yine Göynük-Nallıhan-Mudurnu yolunun bağlantısı, Göynük çevre yolundaki çalışmalarımız devam ediyor."

- "Bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlıyoruz"

Bakan Turhan, Bolu'nun turizm potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla Eşref Bitlis Kışlası içindeki bir hava alanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Burada birtakım iyileştirme çalışmaları yaparak gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra sivil uçuşlara açmayı planladıklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Tabii Bolu ilimiz son yıllarda özellikle eğitim alanında da önemli gelişmeler kaydetti. Yüksek öğrenimde eğitim gören öğrenci sayısı, Bolu ilimizde 30 bin civarında, bu giderek de artıyor. Tabii Bolu ilimizin bulunduğu coğrafi şartlar, büyük şehirlere yakınlığı, üniversite tercihlerinde bu manada önemli bir avantaj ve tercih sebebi haline geliyor. Bu manada gerek üniversite öğrencilerimize gerekse burada hizmet veren bilim adamlarımıza diğer tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek altyapıyı fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde 4,5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var ve 74 milyon abonemiz 4,5G hizmetinden faydalanacak ama biz bununla da sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte bu yıl içerisinde, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız."


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:36
  1. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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