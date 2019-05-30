74 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası ve beratları verildi

Mardin Valiliği himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onurlarına düzenlenen madalya takdim programında gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası ve beratları verildi.

Mardin Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, AK parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Aile ve Çalışma İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gaziler ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, 74 Kıbrıs gazisine verdikleri büyük mücadele sonucu Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen madalyalarını takdim ettiklerini söyledi. Vali Yaman, "Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Mardin’den Kıbrıs zaferine katılan gazilerimize beratlarını takdim ettik. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile çok fazla tehdit altında. Birinci dünya Savaşında kurtuluş savaşında, sınır ötesi operasyonlarda, 15 Temmuz darbesinde çok sayıda şehidimiz ve gazimiz var. Onlar var olduğu sürece Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Gazilerimizin bu mutlu anlarında Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımız adına yanlarında olduk” dedi.

"Bugün yine olsun yine giderim"

Kıbrıs Gazisi Ferudun Bağaç ise, Erzurum’dan Kıbrıs’a gittiklerini belirterek, "O şahin uçaklarımızBeş Parmak dağlarına indiler. Ben topçuydum, Mersi’nden Davuttepe’den gemi ile çıktık. 1974’te 20 Temmuz’da. Bugün yine olsun yine giderim" diye konuştu.

Tören, gazilerin yazdıkları şiirlerin okunması ve madalya ile beratlarının verilmesi ile sona erdi.