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74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce bu yıl 74'üncüsü düzenlenen "Devlet Resim ve Heykel Yarışması" sonuçlandı- Resim kategorisinde 25, heykel kategorisinde 21, seramik kategorisinde 23 ve özgün baskı kategorisinde 24 eser, başarı ve sergilemeye değer görüldü- Serginin açılışı ve ödül töreni, Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğünde gelecek yıl içerisinde gerçekleşecek

11 Aralık 2018 Salı 11:33
74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce düzenlenen 74'üncü Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin sanat yaşamına yeni eserler kazandırmak, Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve sanatçıların verimliliğini arttırmak hedefiyle düzenlenen yarışma resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde yapıldı.

Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam Mihri Müşfik anısına düzenlenen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu resim kategorisinde 25, heykel kategorisinde 21, seramik kategorisinde 23 ve özgün baskı kategorisinde 24 eser, başarı ve sergilemeye değer görüldü.

Seçici kurul tarafından belirlenen eserlerden oluşacak serginin açılışı ve ödül töreni, Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğünde gelecek yıl içerisinde gerçekleşecek.

Sergi tarihi, bakanlığın "www.kulturturizm.gov.tr" ile "www.guzelsanatlar.gov.tr" internet adresinde duyurulacak.

Ödül alan ve sergilenmeye layık görülen yarışmacıların listesi ise Bakanlığın internet sitesinde ilan edildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:33
  1. "74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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