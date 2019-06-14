730 okulda 188 bin 116 öğrenci karnelerini aldı

Sakarya’da 730 okulda 188 bin 116 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline çıktı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı sona erdi. Sakarya’da 730 okulda 188 bin 116 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline çıktı. Serdivan İmam Hatip Ortaokulunda karne törenleri düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Tek tek sınıfları dolaşan Vali Nayir, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dilerken, bol bol dinlenmelerini istedi.

“Hayırlı uğurlu bir tatil diliyoruz”

Sınıflara giren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş öğrencilere karnelerini taktim etti. Törende konuşan Vali Nayir, “Bugün 730 okulumuzda188 bin öğrencimiz karne aldılar. Yeni bir tatili hakettiler. Çalıştılar, yoruldular bizde karnelerinin heyecanına ortak olmak için buraya geldik. Çocuklarımıza iyi bir tatil için tavsiyelerde bulunduk. Dinlensinler, oynasınlar. Ara sıra derslerini kontrol etsinler. Burada velilerimize bir tavsiyemiz oldu. Bu karneler aynı zamanda velilerimizin karnesidir. Dolayısıyla orada orada kırık bir not varsa bunun telafisi konusunda bir adım atmalılar. Öğrencilerimizin morallerini bozmalalılar. Hayırlı uğurlu bir tatil diliyoruz” dedi.

“Her bitiş yeni bir başlangıçtır”

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, “2018-2019 eğitim - öğretim yılını hayırlısıyla bitirdik. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bizim için son diye bir şey yoktur. Eğitim camiası olarak 2019-2020 yılına hazırlık için geçecek inşallah. Eylül ayında güzel bir şekilde öğrencilerimize karşı heyecanla yeni eğitim öğretimde yeni projelerimizde gençlerimize ulaşmaya çalışacağız. Aslından buradan öğrencilerimizden çok velilerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirsinler. Mutfağa gidip vakit geçirsinler. İp baskısı yapsınlar. Bir meyvenin çekirdeği alıp toprağa eksinler. Doğa yürüyüşleri yapsınlar. Arada sesli bir kitap okusunlar. Tatil süresince bir bilim insanı gibi etraflarını gözlemlemeye çalışsınlar. Doğada neler olup bitiyor, etfafındaki insanlarda yaşamlarında neler gerçekleştiyor ona baksınlar. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılına enerjik, dinç, yüreği sevgi dolu bir nesil olarak gelsinler” şeklinde konuştu.