73 yaşındaki adam oy kullanmaya ambulans ile getirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler adlı vatandaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulans ile sandık başına getirildi.

İlçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Mecit Diler, yatalak olduğu için oy kullanmaya gelemedi. Ailesinin durumu 112 acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine eve ambulans gönderildi. Yaşlı adam sağlık personelleri ve torunları tarafından yatağından alınıp Vali Haydar Bey Lisesi’ne getirildi. Burada oyunu kullanan Diler, ambulans ile tekrar evine bırakıldı.

“Emekli öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı”

İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden emekli Öğretmen Fikret Ersever ise 2009 yılında emekliye ayrıldığı Hüsrev Paşa İlkokulunda oyunu kullandı. Tekerlekli sandalye ile geldiği okulda duygulu anlar yaşayan Ersever, “Bu seçimleri iyi görmüyorum. Biraz bölücülük var. Kişiler arasında sevgi, saygı yok. Türkiye için birlik, beraberlik ve sevgi bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum” ifadelerini kullandı.