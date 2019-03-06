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73 kişi başvurdu, 10 kişi işe alındı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde İlçe Belediyesine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 170 gün çalıştırılacak olan 10 kişi, çekilen kura ile belirlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
73 kişi başvurdu, 10 kişi işe alındı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde İlçe Belediyesine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 170 gün çalıştırılacak olan 10 kişi, çekilen kura ile belirlendi.


Çaycuma Belediyesinde, İŞKUR tarafından 15 Mart-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 5 ay 20 gün süre ile çalıştırılacak işçiler için kura çekildi. Belediye Meclis Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe Belediye Başkan Yardımcıları Körpüş Mısırlı ile Timuçin Pak ile Bilgi İşlem Müdürü Engin Arslan, Yazı İşleri Müdürü Özlem Kaydır, Fen İşleri Müdürü Şaban Dirlik ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Veysel Özkan katıldı.


Toplamda 73 başvurunun olduğu ancak yaklaşık 40 kişinin katıldığı çekilişte 10 asil belirlenirken, diğer 63 kişi ise yedek kaldı. Bazı adaylar, kura çekilişlerini kendi yaptı. İsmi çıkamayan adaylar üzülürken kazanan adayların son derece sevinçli olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
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