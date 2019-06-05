0553 313 94 23

7/24 görevdeler

Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen engelledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
7/24 görevdeler

Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen engelledi. Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı başta Kuzey Ege’de olmak üzere geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

18 organizatör gözaltında

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın ilk 5 aylık diliminde 282 olaya anında müdahale etti, 9 bin 694 düzensiz göçmeni yakaladı, 18 organizatörü de gözaltına aldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ara vermeden görevlerini yürüten ve günün hemen hemen her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik, saatlerce denizlerde özveriyle çalışıyor.

Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre kuş uçurtmuyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
  1. Yasa dışı geçişleri
  2. Sahil Güvenlik unsurları
  3. Kuzey Ege
  4. Ramazan Bayramı
  5. Sahil Güvenlik Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Popüler diyetlerin hasta edebileceği uyarısı
    1. Popüler diyetlerin hasta edebileceği..
    2. Torununa hediye gelen keçilere çocuğu..
    3. Alman polisinden düğün konvoylarında..
    4. ABD jetleri yıldırım gibi havalandı!..
    5. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    6. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    7. ZES yeni elektrikli şarj..
    8. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    9. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    10. İstanbullulara eski dönemlerin..
    11. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    12. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    13. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    14. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    15. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    16. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    17. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    18. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    19. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    20. Su yılanları yakın takipte
    21. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    22. Şemdinli balında üretim zamanı
    23. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    24. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    25. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    26. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    27. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    28. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    29. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    30. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor