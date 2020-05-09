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Korona Virüs

72 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

Ardahan'da 25 gündür koronavirüs tedavisi gören 72 yaşındaki Sebahattin Bay, sağlığına kavuşarak alkışlarla evine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 08:21:00 -
72 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

Ardahan'ın İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce koronavirüs hastalığı nedeniyle, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

25 gün sonra taburcu oldu

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan 72 yaşındaki Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

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