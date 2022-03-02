72 milyon dolarlık 28 Şubat şahidi! Hasan Ekinci '28 Şubat darbe değil' dedi
Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin hesabını vermediği 12 villasının yer aldığı Acarkent'te, bir villanın ortalama 6 milyon dolar olduğu öğrenildi. 72 milyon dolarlık Acarkent zengini 28 Şubat şahidi Ekinci, Sözcü'ye verdiği röportajda, "28 Şubat bir darbe değil." dedi.
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Arazi işgali ile villa yapılan Acarkent'te, 12 villasının hesabını vermeyen eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, 28 Şubat'ın darbe olmadığını söyledi.
Bir villanın 6 milyon dolar olduğu Acarkent'te millet birbirini dolandırıyormuş!
Hasan Ekinci'nin 12 villa sahibi olduğu Acarkent'te milletin villalarla birbirini dolandırdığı iddia edildi.
Fenerbahçe'deki kalecilik kariyerine, Fatih Karagümrük Spor Teknik Direktörü olarak devam eden Volkan Demirel'in, Acarkent'teki 6 milyon dolarlık evine, lüks villanın asıl sahibinin dolandırıldığı gerekçesi ile ihtiyati tedbir kararı konuldu.
72 milyon dolarlık 28 Şubat şahidi!
102 darbeci asker ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün yargılandığı 28 Şubat Davası'nda şahitlik yapan Hasan Ekinci, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.
Acarkent zengini 1 trilyonluk 28 Şubat şahidi Ekinci, "103 generali mahkemede gördüğümde içim sızladı. Terörü sıfırlayan kadroydu." dedikten sonra, Müslümanlara zulmedilen darbeyi kendince şöyle akladı: 28 Şubat'ın darbeyle ilgisi yok, kumpastır.