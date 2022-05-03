72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle bir arada
Pandeminin etkisini kaybetmesiyle iki senenin ardından Ramazan Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla yaşanmaya başlandı.
Hasan Özan Bursa
Bayram namazını Mihraplı Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Bursa’da eğitim gören 72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle kahvaltıda buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Dikkaldırım Mihraplı Camii’nde bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Alinur Aktaş, iki sene süren kısıtlamaların ardından Bursa’da ve Türkiye’de dolu dolu bir Ramazan geçirdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Bursa’da öğrenim gören 72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle bayram kahvaltısında bir araya gelerek öğrencilerle buluştu.