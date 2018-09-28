0553 313 94 23

71 yaşındaki Parisli 25 yıldır 1 metrekarelik evde yaşıyor!

Paris'te 25 yıldır 1 metrekarelik bir dairede yaşayan 71 yaşındaki José, "Kaplumbağa gibi hissediyorum, moral ve fiziksel olarak acı verici" ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 16:42
71 yaşındaki Parisli 25 yıldır 1 metrekarelik evde yaşıyor!

Paris’te yaşayan José’nin yaşam koşulları, “Avrupa’nın ışığının yavaş yavaş söndüğünün göstergesi” olarak değerlendiridi. İsminin José olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Parisli, kaldığı 1 metrekarelik daire için her ay 250 euro ödüyor.

Dairenin 5 metrekarelik zemin genişliği olsa da, çatı katı olmasından ötürü José'nin rahat hareket edebileceği alanın genişliği yalnızca 1 metrekare.

“ACI VERİCİ”

Yaşam koşullarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan José, “Kaplumbağa gibi hissediyorum. Bu durum moral ve fiziksel olarak acı verici” ifadelerini kullandı ve “Gündelik hayatımda ve işimde, kimse içinde bulunduğum durumu bilmiyor” dedi.

Sputnik’teki habere göre José'nin yaşadığı çatı katında, tavan kısmında bir pencere bulunuyor ve yağmur yağdığında içeri su sızması sebebiyle rahat yaşanabilecek tek alana yatak da koyulamıyor. 71 yaşındaki adam bu yüzden her akşam uyumak için battaniye seriyor ve ertesi sabah kaldırıyor.

BANYO İÇİN BELEDİYE HAVUZUNA GİDİYOR

Tuvalet ve banyo da bulunmayan dairede José, binanın girişindeki tuvaleti kullanıyor ve banyo ihtiyacını da havuza giderek karşılamak zorunda kalıyor.

José, "Yıkanmak için haftada 3 defa belediye havuzuna gidiyorum" dedi.

Fransa'da konut yardımı Fondation Abbé Pierre, José'nin durumunu Paris'te yasadışı olarak kiralanan minik apartman dairelerinin sayısını kamuoyunun dikkatine sunmak için duyurmak istiyor.

YASAĞA RAĞMEN KİRALANIYOR

Fransa'da, 9 metrekareden küçük dairelerin kiralanması kanunen yasak olmasına rağmen bu yasağa çok uyulmuyor. 0.9 metrekareden 6 metrekareye kadar olan daireler 250 ila 480 Euro fiyat aralığında kiralanıyor.

Abbe Pierré fonu tarafından José'nin durumunun belediye başkanı Anne Hidalgo'ya bildirildiği ve yetkililerin bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:42
  1. José
  2. Fransa
  3. Paris

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    1. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    2. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    3. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    4. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    7. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    8. AÖF büro adres ve telefonları
    9. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    10. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    11. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    12. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    13. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    14. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    15. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    16. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    17. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    18. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    19. Güz domatesi, üreticisini memnun ediyor
    20. Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri