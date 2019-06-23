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71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

23 Haziran 2019 Pazar 08:58
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 08:58
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