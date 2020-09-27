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Korona Virüs 71 can kaybı, 1511 yeni virüs vakası
Korona Virüs

71 can kaybı, 1511 yeni virüs vakası

Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:27:00 -
71 can kaybı, 1511 yeni virüs vakası

Dün, 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 1615 oldu. 1232 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin toplam sayısı 274 bin 514’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün” açıklamasında bulundu.

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