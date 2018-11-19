70 yaşındaki İngiliz Lord tecavüze yeltenmiş

yeniakit.com.tr Şu an 82 yaşında olan İngiliz Lord Lester’in 2006 yılında 70 yaşındayken, o dönem 41 yaşında olan bir kadına ısrarla sarkıntılıp edip kendisiyle yatması halinde onu baron yapacağı sözü verdiği ortaya çıktı. Lord Lester, parlamentoya erişimden 4 yıl mahrum edildi.

70’lik sapık Lord kalçasından kadını yakalayıp mutfakta kovalamış

Herne Hill Lordu Lester, Jasvinder Sanghera’nın beyanatına göre kendisini defaatle yakalayıp, kalçasından tutup, “eğer benimle yatarsan seni bir yıl içinde barones/kadın baron yaparım” vaadinde bulundu.

Bayan Sanghera, zorla evliliğe karşı kampanya yapan birisi olup Lord Lester’a 2006’da kanun teklifi geçerken yakın olarak çalışmaktaydı. Bu sırada kendisi 41, Lord ise 70 yaşındaydı.

Ancak anlattığına göre bu azgın sapık Lord, kendisi için takıntılı bir hal aldı ve defaatle “seks yapabilmek maksadıyla kendisini rahatsız etti.”

Bir akşam geç biten bir toplantı akabinde Jasvinder Sanghera trenini kaçırınca, Lord ve karısıyla birlikte onların 3 milyon pound değerindeki evlerinde kalmayı kabul etti. Lakin emniyetinden pek endişe eden Sanghera, misafir odasının arkasına sandalye koymak suretiyle barikat oluşturdu.

Sonraki sabah ne olduğunu ise şu sözlerler anlattı: “Arkamdan geldi ve ellerini kalçama koydu. Onu itekledim. Tekrar, ellerini vücuduma dolayıp bedenime ilerletti. Kuvvetle kendimi uzağa atmak zorunda kaldım. O mutfağın etrafında beni takip ederken ben durmasını rica ettim.”

İfadesine devamla Sanghera; “Evine giderken arabada da devamlı kapı kolunu kaçırıp yerine sıkı bir şekilde elini sağ kalçama yerleştirdi. İlk sefer olduğunda kaza olmalı diye düşündüm, ancak devamlı olmaya başlayınca kaza olmadığını fark ettim. Elini çekip durmasını söyledim. Sadece güldü. Yol boyunca karşı koymalarıma rağmen kalçamı eliyle tacizde bulunmaya devam etti.”

Sanghera’nın ifadesindeki şu kısım da dikkat çekti: “Bir kere tren istasyonuna gittiğimizde bana karşı kuvvetli hisleri bulunduğunu söyledi. Ben aynı şekilde hissetmediğimi söyleyerek cevap verdim. Bir karısı olduğunu bilmesinin daha iyi olacağını tebyin ettim. Çok açık bir şekilde aynı surette hisler taşımadığımı ve profesyonellik dışında hiçbir şekilde onunla alakamın bulunmasını istemediğimi dermeyan ettim. O ısrar edip beni sevdiğini ve kendisini tutamadığını söyledi. Trenime binip eve gitmekle rahatladım, bu davranışla taciz edilmiştim ve rahatsız hissediyordum.”

İddiaları reddetse de cezayı yedi

Lord Lester, iddiaların yalan olduğunu söylese de parlamentodan 2022’ye kadar uzaklaştırıldı. Evli ve çocuk sahibi olan Bayan Sanghera, geçen Kasımda Westminster seks skandalı patlaması üzerine Lord hakkında ithamda bulunmuştu.

Neden o zaman konuşmadığı sualine ise, Lorda karşı kendi sözünün eşit bir itiraz olmadığını ifade etti. Sözlerine devamla, “Onun bana yaptığı kabul edilebilir veya onurlu bir şey değildi. Diğer kurbanlara da şikâyet etme güveni veren ve şikâyet ettikleri için desteklenmiş hissettiren bir sistem olmalı” cümlelerini kullandı.

Lord Lester, 1970’lerde İşçi Partisi genel başkan yardımcısı olan Roy Jenkins özel danışmanı olmuş, onunla birlikte hareket edip 1981’de Sosyal Demokrat Parti’nin kurulmasına yardım etmişti. Bugünkü iddialar üzerine ise bir Liberal Demokrat Parti sözcüsü onun partiden atılmasını istedi.

Ayrıca Daily Mirror’un öğrendiğine göre suçlamalar yapıldığından beri Lord, 9.485 pound harcama yaptı.

Batı’da sapkınlık tırmanıyor... 1 saatliğine bebek kiralamak istedi!