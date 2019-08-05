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70’lik atlet gençlere taş çıkarıyor

Muş’ta ilkokul öğretmeni tarafından spora teşvik edilen 70 yaşındaki Hüseyin Dinçer, askerliği sırasında da flama koşusunda birincilik elde etmişti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
70’lik atlet gençlere taş çıkarıyor

Muş’ta ilkokul öğretmeni tarafından spora teşvik edilen 70 yaşındaki Hüseyin Dinçer, askerliği sırasında da flama koşusunda birincilik elde etmişti. Doğal ürünlerle beslenerek spor yapmaya devam ediyor.


Kırköy beldesinde yaşayan Hüseyin Dinçer, kendi beslediği hayvanlardan elde ettiği doğal süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenerek formunu koruyor. 18’lik delikanlılara taş çıkaran ve yaylada hayvanlara bakan Dinçer, hem süt sağımı yapıyor hem de traktör kullanıyor.


İlkokula giderken öğretmeni Ali Çıplak’ın teşvikiyle atletizme başlayan Dinçer, okullar arası düzenlenen birçok yarışmada derecelere imza attı. Askerlik yaptığı sırada 3’üncü Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen yarışmada da altın madalya alan Dinçer, atletizm sporunu hayatının merkezine aldı. Gençlik yıllarında çalışmak için gittiği İstanbul’dan traktörle 5 günlük yolculuğun ardından Muş’a dönen Hüseyin Dinçer, ilk eşini kaybetmesinin ardından ikinci evliliğinden de 8 çocuğu oldu.


Spora ilkokulda başladığını anlatan Dinçer, “İlkokulda koşuda birinci oldum. Askerde 4 bin metrelik alanı 57 saniyede koştum. Hanımımı kaybettikten sonra ikinci evliliğim oldu. Çalışmak için İstanbul’a traktörle gittim. Orada çalışıp biraz para kazandım. Araçların yüksek yol ücreti nedeniyle traktörle gelmek zorunda kaldım. İstanbul’dan Muş’a 5 günde traktörle geldik. Ben şu anda da yaylada yürüyorum. Burada hayvanlara bakıyorum. Onların süt, peynir, yoğurt, bal gibi ürünlerini yiyorum. Sağlığımı da bu ürünlere borçluyum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
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