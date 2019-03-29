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700 yıllık Alaaddin Camii cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan 700 yıllık Alaaddin Camii, yaklaşık 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katılımıyla cuma namazında ibadete açıldı.

29 Mart 2019 Cuma 17:47
700 yıllık Alaaddin Camii cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan 700 yıllık Alaaddin Camii, yaklaşık 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katılımıyla cuma namazında ibadete açıldı.


1900’lü yılların başında çıkan yangınla göçen ve tavanındaki toprağın tamamen yere indiği cami, kullanılamaz hale geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, cami alanına yaptıkları küçük bir mescitte ibadetlerini sürdürdü. Caminin rölövesini çıkarıp proje çalışmalarını yapan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2013 yılında restorasyona başladı.


Yaklaşık 5 yıl süren ve bugüne kadar 2 milyon 293 bin lira civarında para harcanarak tamamlanan çalışmalar sonucu cami, 8 metre uzunluğundaki, süslemeleri, kabartmalarıyla, taç kapısı, mihrabıyla eski görkemine kavuştu. Cami, özgün haliyle bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Kitabesinde, minaresinin Osmanlı Padişahlarından 1. Ahmed’in sadrazamı Murad Paşa’nın yaptırdığı belirtilen cami, ibadete ve ziyarete açılarak Antalya’nın en önemli eserleri arasındaki yerini aldı.


Cami önünde açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Korkuteli ilçemiz Antalya’nın önemli ilçelerinden bir tanesi. Osmanlı döneminde Şehzade Korkutun yazlık olarak kullandığı beldelerden bir tanesi. Korkuteli’nde önemli tarihi mekanlarından bir tanesi şu anda bugün restorasyondan sonra ilk Cuma namazını kılacağımız Alaaddin Camii. Bu cami 14’üncü yüzyıllarda yapıldığı varsayılıyor ama daha sonra 20’nci yüzyılların başında bir yangınla büyük cami küçültülerek bir camiye dönüştürülmüş. Caminin en önemli parçası caminin giriş kapısı. Cami uzun bir restorasyon sonrası tamamlandı. Çünkü hem bir taraftan kazı yapıldı, kazı ile ortaya çıkan duruma göre restorasyon projeleri yenilenerek hassas bir restorasyon ile bugün bu camiyi tamamladık. Hemen yakınınızda medresemiz var. Daha önde medresemizin de restorasyonunu tamamlamıştık. Bir hamamımız var bugün orayı da ziyaret ettik. Arzu ediyoruz ki Korkuteli’ndeki bütün tarihi yapıları ortaya çıkaralım, ayağa kaldıralım. Bunlar ayrıca Korkuteli ilçemizin kimliğini oluşturan yapılar" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:47
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