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700 Suriyeli mülteci Lübnan’daki Deir El Ahmar kampından kaçtı

Lübnan’ın Bekaa kentindeki Deir El Ahmar kampında bir hafta önce Sivil Savunma üyelerine saldırı gerçekleştiren yaklaşık 700 Suriyeli mülteci Bekaa’daki Deir El Ahmar kampından kaçtı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
700 Suriyeli mülteci Lübnan’daki Deir El Ahmar kampından kaçtı

Lübnan’ın Bekaa kentindeki Deir El Ahmar kampında bir hafta önce Sivil Savunma üyelerine saldırı gerçekleştiren yaklaşık 700 Suriyeli mülteci Bekaa’daki Deir El Ahmar kampından kaçtı.


Yetkililere göre, sivil savunma mensupları, geçtiğimiz Çarşamba Lübnan’ın Bekaa kentindeki Deir El Ahmar’a kasabadaki kamplarından birinde çıkan yangını söndürmek için geldi. Kampta oluşan yoğun toz nedeniyle bağırarak şikâyette bulunan Suriyeli mülteciler savunma aracına taşlı saldırı gerçekleştirdi. Yetkililer, sivil savunma üyelerinin, bölgedeki yangını söndürmek için için araçlarıyla hızlı hareket etmek zorunda olduklarını ve bu yüzden meydana gelen tozun bilerek yapılmadığını açıkladı.


"Suriyeli mülteciler çok sinirliydi, sivil savunma ekibinden iki kişiyi dövdüler" diyen yetkililer saldırıları gerçekleştiren Suriyelilerin yerel halktan gelebilecek potansiyel tepkiden korktukları için kamptan kaçtığını ifade etti.


Mültecilerin sivil savunma üyelerine yönelik saldırıları bölgedeki yetkililer arasında öfkeye, mültecilerin bölgeye geri dönmelerini önleme kararı vermeyi düşünmelerine yol açtı.


Lubnan’daki Deir El Ahmar’ın yaklaşık 6 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı bildiriliyor. Lübnan hükümeti, ülkedeki gerçek Suriyeli sayısını 1,5 milyon olarak tahmin ederken 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci Lübnan’daki BM Mülteci Ajansı’na (UNHCR) kayıt yaptırdı.


Suriyelilerin Lübnan’a gelmesi ülke ekonomisi ve alt yapısında sıkıntılar oluşturması nedeniyle Lübnanlı yetkililerin uluslararası toplumu, mültecilerin Suriye’ye geri dönmesini sağlama konusunda destek vermeye teşvik etti.



"Lübnan’daki bu krizin yansımaları her şeyden önce ekonomiktir"


Siyasi analist Habib Boustani, Suriyelilerin iş piyasasında Lübnanlılarla rekabet ettiğini bunun da mülteciler ve yerel iş gücü arasında büyük gerilim oluşturduğunu söyledi. Boustani, "Lübnan’daki bu krizin yansımaları her şeyden önce ekonomiktir. Ülke, bozulmakta olan ekonomik durumu ve yeni iş fırsatlarının oluşturulmasına izin vermeyen düşük büyüme oranını dikkate alarak Suriye’nin varlığını sonsuza dek kabul edemez. Bugün, Lübnanlılar ve Suriyeliler arasında iş fırsatları için büyük bir rekabet var" dedi.



"Suriyelilerin Suriye’deki güvenli bölgelere dönüşü için çalışmalıdır"


Suriyeli mültecileri Suriye’deki güvenli bölgelere geri götürmek için acil bir siyasi çözüm çağrısında bulunan Boustani, "Bugün ihtiyaç duyulan şey bu sorunu bir şekilde çözmek. Uluslararası toplum, Suriyelilerin Suriye’deki güvenli bölgelere dönüşü için çalışmalıdır. Uluslararası toplum, Suriyelilere Lübnan’da yardım etmek yerine kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olmalıdır. Asıl mesele bu, aksi takdirde sonsuza dek bu krizde kalacağız ve bu gelecekte daha fazla sorunlara yol açacaktır. Tüm Lübnanlılar, mültecilerin Suriye’ye geri dönmeleri gerektiği konusunda hemfikir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
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