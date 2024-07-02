700 bin çocuk yoksulluk içinde

Bu ailelerin yüzde 41'i gelir açısından yoksuldu. Karşılaştırma yapıldığında çift ebeveynli ailelerde bu oran, tek çocuk sahibi olanlar baz alındığında yüzde 8, üç veya daha fazla çocuk sahibi olanlarda ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Aynı vakfın geçtiğimiz günlerde yaptığı ankete göre de Almanya'da 18-30 yaş aralığındakilerin yüzde 52'si hükümete güvenmediğini ifade etmişti.

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