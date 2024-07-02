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Avrupa 700 bin çocuk yoksulluk içinde
Avrupa

700 bin çocuk yoksulluk içinde

Yeniakit Publisher
2024-07-02 07:57:00 -
700 bin çocuk yoksulluk içinde

Almanya merkezli Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl yalnız yaşayan ve çocuğu sahibi olan ebeveyn sayısı kayıtlara 1,7 milyon olarak geçti.

Bu ailelerin yüzde 41'i gelir açısından yoksuldu. Karşılaştırma yapıldığında çift ebeveynli ailelerde bu oran, tek çocuk sahibi olanlar baz alındığında yüzde 8, üç veya daha fazla çocuk sahibi olanlarda ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Aynı vakfın geçtiğimiz günlerde yaptığı ankete göre de Almanya'da 18-30 yaş aralığındakilerin yüzde 52'si hükümete güvenmediğini ifade etmişti.

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