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70 yıldır organik ürün üretip satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 70 yıldır tarımla uğraşan ve alın teri ile kendi yetiştirdiği organik ürünleri pazarlarda satan çiftçi Ahmet Gökduman çalışma azmiyle takdir topluyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
70 yıldır organik ürün üretip satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 70 yıldır tarımla uğraşan ve alın teri ile kendi yetiştirdiği organik ürünleri pazarlarda satan çiftçi Ahmet Gökduman çalışma azmiyle takdir topluyor.


Çalışmayı toprakla uğraşmayı çoksevdiğini belirten 81 yaşındaki Ahmet Gökduman, ’’Bir şeyleri üretip satmak bana büyük mutluluk veriyor. 10 yaşlarında başladım üretmeye ve ürettiğimi satıp para kazanmaya. Eskiden her şey tarıma dayalı idi. Şimdilerde farklı işler yapanlar çoğaldı. Ancak ben 70 yıldır topraktan ve üretmekten vazgeçmedim. Marul, ıspanak, lahana ekip satarım. Yıllarca bor madeninde çalıştım. İşten gelir hemen bahçeme gider üretim yapmaya, ekmeye, biçmeye devam ederdim. 1978’de eşimi kaybettim. 4 çocuğumu topraktan yetiştirdiğim organik ürünleri satarak ve bor madeninde çalışarak büyüttüm. 41 yıl oldu hiç evlenmedim. Toprakla uğraşmak benim tesellim oldu. Eşimin hatırası hala yüreğimdedir. Çocuklarımın hepsini iş güç sahibi yaptım. Emekli olmama rağmen çalışmadan, üretmeden asla yapamam. Evim var, çok şükür durumum çok iyi. Beni dinç tutan toprağı ekmem ve ektiğimi Emet pazarında satmamdır. Bunun zevki başkadır. Çalışarak, ekerek, toprağın verdiği nimeti alın teriyle satarak geçim sağlamak ancak yaşanınca anlaşılır. Rabbim bana ömür verdikçe bahçelerimde üretmeye, ürettiğim tamamen organik ürünleri pazarlarda satmaya devam edeceğim’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
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