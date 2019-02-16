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70 yıldır evli olan çifti gençlerle buluşturdular

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kuşaktan Kuşağa Selam" projesi kapsamında, yaşları 90'ın üzerinde olan evli çiftler ziyaret ediliyor- Kentteki yaşlı 35 çifti tespit eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 70 yıldır evli olan Tırak çiftinin gençlerle bir araya gelmesini sağladı- Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız:"Yeni neslin yaşlı bireylerin deneyim ve tecrübelerinden faydalanmaları, aynı zamanda yaşlı bireylerin de kendilerini yalnız hissetmemeleri adına bu buluşmaları sağlıyoruz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:55
70 yıldır evli olan çifti gençlerle buluşturdular

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kuşaktan Kuşağa Selam" projesi kapsamında, yaşları 90'ın üzerinde olan evli çiftler ziyaret ediliyor.

Yaşlı çiftlerle gençleri bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kentte yaşları 90'ın üzerinde olan 35 çift tespit edildi.

Proje kapsamında merkez Artuklu ilçesine bağlı Sultan Şehmus beldesinde yaşayan ve 70 yıldır evli olan Mehmet Tırak (90) ve Halime Tırak (92) çifti ziyaret edilerek, çiftin gençler bir araya gelmesi sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız, projeyi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla hayata geçirdiklerini, projeyle "asırlık çiftler" ile genç nesli bir araya getirdiklerini söyledi.

"Yeni neslin yaşlı bireylerin deneyim ve tecrübelerinden faydalanmaları, aynı zamanda yaşlı bireylerin de kendilerini yalnız hissetmemeleri adına bu buluşmaları sağlıyoruz." diyen Yıldız, proje kapsamında 35 ailenin belirlendiğini, şu ana kadar gençlerle 10 aileyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Yıldız, şöyle konuştu:

"İlk buraya geldiğimizde inanamamıştı Halime teyze. 'Benim için mi geldiniz?' diye soruyordu. Çok mutlu oldular. Bizde aile ilişkileri çok güçlü. Yaşlarına rağmen halen üretkenler. Ziyarette kendi elleriyle yaptıkları kuru üzümü, bahçelerinden topladıkları cevizleri ikram ettiler. Genç nesil olarak onlarla daha çok bir araya gelmemiz, onların deneyimlerinden faydalanmamız gerekiyor."

- Yeni nesil için örnek çift

Tırak çifti de gençlere dürüst ve imanlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İleri yaşlarına rağmen halen 5 vakit namazlarını kaçırmadan kıldıklarını, evliliklerini sevgi ve dürüstlük üzerine kurduklarını söyleyen Tırak çifti, 9 çocuklarını bu şekilde büyüttüklerini belirtti.

Mehmet Tırak, 20 yaşında evlendiğini, 12 çocuk sahibi olduklarını, 3 çocuklarını da kaybettiklerini aktararak, eşiyle 5'i kız 9 çocuğu büyütmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Evlilik hayatının güzel geçtiğini kaydeden Tırak, "Ben de memnunum, eşim de. Çok şükür çocuklarımız var. Bu yaşıma kadar doğruluk ve dürüstlükle geçimimi sağladım. Genç yıllarımda kazandığım emekler sonucunda 150 ceviz ağacı diktim. Halen ağaçlardan ürün alıyorum. Çocuklarım da ürün alıyor, eminim ilerde torunlarım da alacak." diye konuştu.

Halime Tırak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerle güzel zaman geçirdiklerini belirten Tırak, ziyaret için Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:55
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