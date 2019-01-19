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70 yaşındaki kadının okuma azmi

Batman'da yaşayan 10 çocuk ve 13 torun sahibi Bedriye Çabas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan kursa okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:16
70 yaşındaki kadının okuma azmi

BATMAN (AA) - Batman'da yaşayan 10 çocuk ve 13 torun sahibi 70 yaşındaki Bedriye Çabas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan kursta okuma yazma öğrendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile 19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

Kursiyerlerden 10 çocuk ve 13 torun sahibi 70 yaşındaki Bedriye Çabas, öğrenmenin önünde engel tanımayarak herkese örnek oluyor.

İlerleyen yaşına rağmen torunu ile her gün kursa gidip gelen Çabas, sıkı çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrendi.

Çabas, okuma yazma bilmediği için sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu nedenle okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Geçen yıllara, çocuk ve torun sahibi olmasına rağmen okuma isteğinin hiç geçmediğini dile getiren Çabas, "Herkese tavsiyem çocuklarınızı okutun. Daha önce bir şey bilmiyordum şimdi ise okuma yazma öğrendikten sonra rahatlıkla her yere gidebiliyorum. Artık okuma yazmam var. Hayatım kolaylaştı. Bu kursa gelip okuma yazma öğrendiğim için mutluyum." dedi.

Kurs öğretmeni Gülşen Karataş ise kursa talebin yoğun olduğunu, her yaştan kadının okuma yazma öğrendiğini aktardı.

Kadınların çok azimli olduğunu dile getiren Karataş, "Bedriye teyze de derslerini aksatmadan her gün geldi ve okuma yazmayı öğrendi. Okumanın yaşı yoktur. Kişi istedikten sonra her yaşta öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:16
  1. Batman
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  4. Okuma yazma kursu

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