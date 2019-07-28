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70 yaşındaki ihtiyar delikanlı gökyüzünde saksafon çaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde hayalini gerçekleştiren tiyatro yönetmeni gökyüzünde saksafon çaldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:08
70 yaşındaki ihtiyar delikanlı gökyüzünde saksafon çaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde hayalini gerçekleştiren tiyatro yönetmeni gökyüzünde saksafon çaldı.


3. Kapıkaya Uluslar Arası Doğa Sporları ve Kültür Festivaline katılan yamaç paraşütçülerinin ilginç gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Bafra Belediyesi Konservatuvarında tiyatro yönetmeni 70 yaşındaki Hüseyin Cezayirli gökyüzünde saksafon çalarak en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Gökyüzünde saksafonla "Biz büyüdük kirlendi dünya" şarkısını çalarak çocuklara güzel bir doğa bırakılması yolunda mesaj verdi.


Hüseyin Cezayirli, "Bafra Belediyesi Konservatuvarında tiyatro yönetmeni aynı zamana yamaç paraşütü yapıyorum. Festivalimizin bu sene 3’üncü senesi her geçen gün daha ileri giderek Türkiye çapında festival olma yolunda. Çok güzel uçuşlarımız oldu. Çok güzel faaliyetler oldu. Motosiklet, bisiklet parkur yarışmaları, kano yarışmaları, fotoğrafçılar çok güzel fotoğraflar sergilediler. Benimle geçen seneden beri aklımdaydı. Uçarken saksafonçalıyım dedim. Onu da gerçekleştirdim çok mutluyum. 70 yaşımdayım hala yamaç paraşütü yapıyorum. Bütün gençlere tavsiye ediyorum havacılığı. Biz burada daha güzel üst seviye festivaller yapıyoruz. Su sporlarını daha geliştirmek istiyoruz. Bu yıl umduğumuzdan daha güzel oldu. Seneye daha güzel olacak. Gökyüzünde saksafon çalmak özlemimdi. Eskişehir’den gelen Tolga arkadaşım illa beraber uçalım dedi. Onla beraber uçtuk. Telli turnamı çaldık. Biz büyüdük ve kirlendi dünyayı nazire olarak dünyamızı kirletmeyelim dedik. Hem çevremizi, hem dünyamızı, doğamızı kirletmeyelim dedik. Bütün amacımız benim torunlarım var, çok ufaklar onlara güzel bir doğa bırakmak" şekilde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:08
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. konser

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