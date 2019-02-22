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70 yaşındaki futbolcudan İHA’ya ziyaret

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2.

22 Şubat 2019 Cuma 16:40
70 yaşındaki futbolcudan İHA’ya ziyaret

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor’un tecrübeli futbolcu 70 yaşındaki Şerif Kunt, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kızıltepe bürosunu ziyaret etti.


Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer olmuştu. Kunt, ilk maçında takımıyla 4-2’lik galibiyet yaşamıştı. Oynadığı oyun ile futbolseverlerin beğenisini kazanan Kunt, ilçede Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında kardeşlik köprüsü oluşturdu.


İHA Kızıltepe muhabiri İsmail Aydoğan’ı ofisinde ziyaret eden Kunt, çalışmalarından dolayı Aydoğan’a teşekkür etti.


Gazeteci Aydoğan ise, ziyaretten dolayı Kunt’a teşekkür ederek, "Bölgemiz ile Karadeniz arasında kardeşlik ve gönül köprüsü kuran tecrübeli futbolcuya destek vermek için her zaman hazırız. Gençlerimiz onun futbolundan ve spora bakış açısından örnek alacak. Kendisi de Kızıltepe’nin misafirperverliğini çok beğendi, futbol hayatında başarılar dilerim" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:40
  1. doğa

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