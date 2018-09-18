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70 yaşındaki Fatma Teyze'den teröristlere tepki!

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askerimizin şehit olduğu olaya karışan, 9 PKK'lı teröristin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı.

18 Eylül 2018 Salı 20:52
70 yaşındaki Fatma Teyze'den teröristlere tepki!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PKK/YPG üyesi 9 terörist, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

9 TERÖRİST SORGUYA ALINDI

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül'de Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.
İfadelerinde örgütün Suriye'deki ve Türkiye'deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Hatay Adliyesi'ne getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.

"TERÖRİSTLERİN YÜZÜNE TÜKÜRMEYE GELDİM"

Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:52
  1. Kayseri
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. fatma teyze
  5. terörist
  6. tepki

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