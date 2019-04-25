70 yaşında üretip satıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 30 yıldır pazarcılık yapan 70 yaşındaki Mustafa Çakar, kazandığı parayla engelli kızına bakıyor.

30 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirten Çakar, ’’3 evladımı bu işi yaparak büyüttüm. Çiftçilik yapmadan önce kıraathane çalıştırdım. Son 30 yıldır ıspanak, taze soğan ve haşhaş üretip satıyorum. Ayrıca Çavdarhisar ilçesinde mevsiminde karpuz üreten tek kişiyim. Ispanak kilosu 4 TL’den alıcı buluyor. Soğan bir bağıTL, haşhaş otu ise 4 TL’den satıyorum. Çocuklarımdan bir tanesi engelli, 2 tanesi evli. Engelli evladım için çalışmaya devam ediyorum. Üretmek, topluma faydalı olmak için her zaman çalıştım. Çavdarhisar ilçemiz bereketli ve verimli topraklara sahip. Buralarda toprak ekersen ve işlersen sana karşılığını verir. Allah’a şükürler olsun durumumdan memnunum. Gücüm yettiğince ektiğim bu organik ürünleri satıp geçimimi sağlamaya devam edeceğim’’ diye konuştu