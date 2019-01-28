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70 yaşında dörtnala cirit oynuyor

Uşak'ta 10 yaşında başladığı cirit oyununu 60 yıldır sürdüren İrfan Milli, ilerlemiş yaşına rağmen at üstünde birbirinden güç hareketleri korkusuzca yaparak rakiplerine meydan okuyor - Karun Atlı Spor Kulübü lisanslı oyuncusu İrfan Milli:- "Küçükken babam atın üzerine beni bağlar öyle cirit oynatırdı, en az 60 yıldır cirit oynuyorum. At ve cirit benim için bir tutku"

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:20
70 yaşında dörtnala cirit oynuyor

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Uşaklı 70 yaşındaki cirit oyuncusu İrfan Milli ilerlemiş yaşına rağmen at üstünde birbirinden güç hareketleri cesurca yaparak, rakiplerine meydan okuyor.

Ciğerdede köyünde yaşayan 6 çocuk 12 torun sahibi İrfan Milli, babasının çocukken kendisini atın üzerine bağlayarak oynatmaya başladığı cirit oyununu 60 yıldır aralıksız sürdürüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen yeteneğini ve tecrübesini at üstünde birleştirerek birbirinden güç hareketleri korkusuzca sergileyen Milli, tecrübesiyle cirit meydanında rakiplerine adeta kök söktürüyor.

Uşak Karun Atlı Spor Kulübü bünyesinde resmi cirit müsabakalarında forma giyen Milli, at ile spor sayesinde sağlıklı ve dinç kalmanın keyfini yaşıyor.

- "10 yaşında at sahibi oldum"

AA muhabirine açıklama yapan İrfan Milli, Yörük köyü Ciğerdede'de doğduğunu, babasının at sevgisini kendisine küçük yaşta aşıladığını söyledi.

Ata binmeye 6-7 yaşlarında başladığını, 10 yaşında at sahibi olduğunu ve ilk cirit maçına babasının kendisini atın üzerine bağlayarak çıkarttığını anlatan Milli, hayatının at üstünde geçtiğini ifade etti.

Cirit oyununun Uşak'ta çok yaygın oynandığını, eskiden her köyde cirit takımları bulunduğunu aktaran Milli, cirit oynamanın gençler için sıradan bir eğlence olduğunu belirtti.

- 60 yıldır cirit oynuyor

Yaşı ilerledikçe at sevgisinin bir tutkuya dönüştüğünü, sürekli kaliteli cirit atlarını satın aldığını söyleyen Milli, bugüne kadar 100'ün üzerinde atı olduğunu belirtti.

70 yaşında olmasına rağmen her hafta düzenli cirit müsabakalarına çıktığını anlatan Milli, "En az 60 yıldır cirit oynuyorum, at ve cirit benim için bir tutku. Benim yaşımda Uşak'ta cirit oyuncusu kalmadı. En yaşlısı benim diyebilirim. Artık gençlerle maça çıkıyorum, ancak hala en hızlısı benim." dedi.

At sevgisinin kendisini dinç tuttuğunu vurgulayan Milli, şöyle konuştu:

"Her gün 2-3 saat kadar atımla ilgilenirim. Onunla dağ bayır gezintiye çıkarım. Çamurda, karda ayaklarının güçlenmesi için çalışırım. Cirit atı çevik ve hızlı olmak zorunda. Müsabakada hücum ederken akıllı, kendi sahana dönerken hızlı olman gerekir. O yüzden atla binicinin uyumu çok önemli. Ciridi çok iyi oynamak için çok iyi bir atın olması şart. Şimdi gençlere tecrübelerimi aktarıyorum. Gücüm yettiği sürece cirit oynamaya devam edeceğim."

Uşak Karun Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Çavuşoğlu ise İrfan Milli'nin belki de Türkiye'deki en yaşlı cirit oyuncusu olduğunu belirterek, "İrfan Amca bize tecrübelerini aktarıyor. Onunla müsabakaya çıkmak bize güven veriyor. Cirit takım oyunu, İrfan Amca da bizim takımın en tecrübeli kişisi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:20
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