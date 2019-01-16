"70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefi hayal değil"

ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. FoodProduct) 435 katılımcı ile Antalya'da açıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Expo Center'da gerçekleştirilen fuarın açılışında, turizm açısından 2018'in rekorla kapatıldığını, 2019 için de büyük bir ümit ve heyecan taşıdıklarını söyledi.

Bugün açılışı yapılan iki fuarın turizm sektörünün büyümesinde, gelişmesinde ve yeniliklerin yaygınlaşmasında önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Eğer pastayı daha çok büyütmek istiyorsak fuar olayına daha çok destek vermek zorundayız. Hala bazı firmalarımızın destek vermediklerini duymaktan büyük üzüntü yaşıyorum. Eğer yaptığımız sektörde işimizi büyütmek istiyorsak yerli fuar markalarımızı da büyütmek zorundayız. 'İşimiz büyüsün, fuarları büyütmeyelim.' böyle bir şey mümkün değil. Yaptığımız işin pazarlanması, uluslararası arenaya çıkması için fuarlar önemli."

- "70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hayal değil"

Turizm sektöründen sadece otelcilerin, seyahat acentelerinin ya da tur operatörlerinin değil, serasında domates, biber üreten, besicilik yapan çiftçilerin, sanayicinin de pay aldığını dile getiren Karaloğlu, turizm sektörünün büyümesinin ekonominin büyümesi açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce 50 milyon turist 50 milyar dolarlık 2023 yılı hedefini revize ettiğini anımsatan Karaloğlu, 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefi belirlendiğini kaydetti. Bu hedefte Antalya'nın rolünün büyük olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefe ulaşabiliriz, bunun için çalışmamız ve iş birliği yapmamız lazım. Sektör içinden ve dışından turizmle ilgili olan herkesin iş birliği içinde çalıştığında başarabileceğini gördüm. Aynı hedefe kilitlenirsek 2023 yılı için 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefi hayal değil. Antalya da bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin bu hedefine güçlü desteği verecek il olacaktır."

- "Yerliyse yeriz, yerli ürünse kullanırız"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sektörün talebi doğrultusunda eş zamanlı iki fuarı 40 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dört gün sürecek fuarda 435 katılımcının 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergileyeceğini anlatan Bıdı, 36 ülkeden ve yurt içinden 50 binin üzerinden profesyonel ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Fuarda yaratılacak iş hacmiyle ihracata katkı sağlanacağını ifade eden Bıdı, "Antalya kazandıkça Türkiye kazanmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, A'dan Z'ye ülkede üretilen yerli ürünlere sahip çıkma misyonları olduğunu, yerli ürünlerle yerli yemekler sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Yerliyse yeriz, yerli ürünse kullanırız" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Açıköz, "Ülkemizde yabancı üreticiler de bulunuyordur ama hiç kusura bakmasınlar, atalarımızın dediği gibi önce can sonra canan. Yerli ürünlerimize sahip çıkacağız ve yerli üreticilerimizin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ile beraberindekiler fuarı gezdi.

Fuar, Antalya Expo Center'da 19 Ocak'a kadar açık kalacak.