70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda devir teslim töreni Mardin 70.

Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay 4. Hudut Alay Komutanlığında devir teslim töreni gerçekleşti.

70. Mekanize Piyade Tugay 4. Hudut Alay Komutanlığında düzenlenen devir-teslim töreni ile Piyade Albay Ekrem Yılmaz, sancağı 70. Mekanize Tugayı 4. Hudut Alay Komutanı olarak atanan Piyade Albay Atilla Terzioğlu’na devretti. Sayın Kışlası’nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Askeri geçitle sona eren törende görev süresi dolan ve Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Şube Müdürlüğüne atanan Hudut Komutanı Piyade Albay Ekrem Yılmaz, sancağı 70. Mekanize Tugayı 4. Hudut Alay Komutanı olarak atanan Piyade Albay Atilla Terzioğlu’na devretti.

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