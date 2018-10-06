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70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı: Ya fiyatı düşür ya da tezgahı kaldır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:32
70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı: Ya fiyatı düşür ya da tezgahı kaldır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor.

70 KURUŞA ALDI, 5 LİRAYA SATIYOR

Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 70 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

"YA FİYATI DÜŞÜR YA DA TERK ET"

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın. Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi.

Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:32
  1. şahinbey belediyesi
  2. Mehmet Tahmazoğlu
  3. domates
  4. pazar

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  • İSMAİLİSMAİL32 dk önce
    onu 70 KURUŞAALDIĞINA İNANIYIRMUSUNUZ
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