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70 dönüm ekibi buğday tarlası yandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen yangında 70 dönüm ekili alan zarar gördü.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:02
70 dönüm ekibi buğday tarlası yandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen yangında 70 dönüm ekili alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Kangal İlçesi İmamın köyünde kopan yüksek gerilim hattı buğday ekili tarlada yangın çıkmasına neden oldu. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede 70 dönümlük alana yayıldı. İtfaiye, jandarma ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile tarla kazılarak yangının daha da genişlemesi önlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:02
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