70 bin nüfuslu dev projede hayat başlıyor

İlk hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin teslimleri de eş zamanlı gerçekleşti. Haziran ve Temmuz ayından bugüne dek Antalya Projesi’nde 562 dairenin satışını gerçekleştiren Sur Yapı, sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan bin 800 dairenin bin 500’ünün daha teslimini yapmayı ve akabinde F,C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planlıyor Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı’nın, dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen Antalya Projesi’nde ilk evler teslim edildi. Daha önce Sur Yapı tarafından Antepe’ye teslim edilen 460 dairenin anahtarları ilk hak sahipleriyle buluştu. Hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin de teslimiyle Sur Yapı ailesi daha da büyüdü.

Proje hızla ilerliyor

Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, “Antalya’nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip Sur Yapı’nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik” dedi.

Marka değeri yükseliyor

Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katan projenin dünyanın dört köşesinden ilgi olduğunu vurgulayan Ekener, “Projenin teslim edilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, Antepe A.Ş ’ye, projenin finansmanını üstlenen ve bizlerden proje boyunca desteğini esirgemeyen Ziraat Bankası’na ve yönetimine, inşaatta emeği geçen yöneticisinden işçisine, tedarikçisinden taşeronuna özellikle A Parsel müteahhiti Simya Mimarlığa ve tüm Sur Yapı çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz” mesajını verdi.