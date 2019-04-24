7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? | İşte YÖKDİL 7. sınav tarihi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek, olan 7. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) tarihi netleşti. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar YÖKDİL sınav takvimini internette sorgulamaya başladı. Peki, 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YÖKDİL sınav takvimi ile ilgili merak edilenler...

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde ilk kez uygulamaya koyduğumuz 'alana özgü tek yabancı dil sınavı' olan YÖKDİL, bilindiği üzere YÖK’ün koordinasyonunda Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanmaktaydı. YÖKDİL Sınavı'nın sürdürülmesindeki katkılarından dolayı Anadolu ve Ankara Üniversitelerine teşekkür ederiz. 2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından yine YÖK’ün koordinasyonunda 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL Sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde 'Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce' dillerinde 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında yapılacaktır. 'Akademisyen dostu yeni YÖK' olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM’nin sınav takviminde yer alacaktır” denildi.

YÖKDİL nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.