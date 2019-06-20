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7 yılda binlerce hemşerisini buluşturdu

Edremit İlçesinde, Çorumlu emekli bankacı İsmail Eker, 7 yıldan bu yana binlerce Çorumluyu bir araya getirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
7 yılda binlerce hemşerisini buluşturdu

Edremit İlçesinde, Çorumlu emekli bankacı İsmail Eker, 7 yıldan bu yana binlerce Çorumluyu bir araya getirdi. 7 yıl önce Körfez Çorumlular Platformunu kuran Eker, ilçe temsilcisi 7 arkadaşı ile birlikte bu güne kadar 84 toplantıya imza attı.


Çorum’un plakasından yola çıkarak her ayın 19’nda saat 19.00 da bir araya gelen Çorumlular birbirleriyle tanışırken, yemek yiyor ve zaman zamanda hep birlikte eğleniyorlar. Son toplantıyı, Ayvalık’ın Cunda Adasındaki Doğa Otelde yapan Çorumlular, yemek yerken, Baba Erenler Orkestrasının eşliğinde de oyunlar oynadı ve halaylar çekti. Burhaniye Jandarma Karakol Komutanı İsmail Aybaş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Ayvalık Vilayetler Evi Kampı Müdürü Eşref Aksoy’unda içinde bulunduğu yaklaşık 100 Çorumlu, Cunda’nın büyülü atmosferinde geç saatlere kadar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Katılımcılara teşekkür eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı 72 yaşındakiİsmail Eker, 7 ilçe temsilcisini tanıtırken toplantıların devam edeceğini söyledi. Toplantılara 7 yıl önce başladıkların anlatan Eker, “Kahvehanelerde başlattığımız toplantılarımız otelde yapar hale geldik. Katılımcılarımız her geçen gün artmaktadır. Bu gün 84’ncü toplantımızı yaptık. Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bunun için bu güne kadar hemşerilerimizinacı ve tatlı günlerinde hep yanlarında olmaya çalıştık.7 arkadaşımızla birlikte bu toplantıları organize ediyoruz. Toplantılarımızı her ay değişik yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Bu günde,Cunda adasında buluştuk.Yemeğimize katılan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Mekan sahibi Hamza Atalay kardeşimize ve bizleri eğlendiren Baba Erenler Orkestrasına da teşekkür ediyorum. Toplantılarımız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
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