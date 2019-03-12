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7 yıl sonra açılan dava şehit yakınlarını sevindirdi

Siirt'in Pervari ilçesinde 7 yıl önce gerçekleşen, 17 askerin şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Mehmet Şükrü Eken hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması şehit yakınlarını memnun etti- Şehit uzman çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş:- "Eşimin şehadetinden önce profesyonel ve seçkin bir tim oluşturulmuştu. Bu seçkin timi ortadan kaldırmaya yönelik bir kasıt olduğunu düşünüyorum"- Şehit uzman çavuş Eren Kızılgedik'in babası Ergün Kızılgedik:- "Bu olayda kim suçluysa cezasını çeksin. Hava şartlarına bağladılar. Hava bozuksa benim çocuğumu göndermeyin. Neden benim çocuğumu gönderdiniz? Hepsi de bizim çocuğumuz"

12 Mart 2019 Salı 15:17
7 yıl sonra açılan dava şehit yakınlarını sevindirdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 7 yıl önce gerçekleşen, 17 askerin şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Mehmet Şükrü Eken hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması şehit yakınlarını sevindirdi.

Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu düştüğü, 17 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Bu karara yapılan itiraz sonucu Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince soruşturmanın genişletilmesine karar verildi.

Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcılığınca soruşturmaya konu olayın gerçekleştiği yerin Pervari'nin Hasantepe bölgesi olması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, Pervari Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararı sonucu dosyanın gönderildiği Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Eken hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, kaza kırım raporunun sonuç bölümünde, kazanın yüzde 80.33 idari personelden kaynaklandığı, yüzde 34.17 sevk ve idare, yüzde 19.17'de diğer faktörlerden kaynaklandığı belirtilerek, faaliyet icrası aşamasında planlayıcılar ve uygulayıcılar tarafından meteorolojik tahmin ve verilerin işaret ettiği, olumsuz hava koşullarının doğru değerlendirilmediği, uçuş ve görev iptali kararının zamanında verilmediği dolaylı neden olarak yer verildi.

Şüpheli Eken hakkında, iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bölgenin konumu, arazinin yapısı, indirme yapılacak yer hakkında gerekli araştırmalar ve gerekli görülmesi halinde bu yerin sonradan değiştirilmesi, ikinci bir helikopterin temin edilmesi, kara yoluyla ulaşım ya da operasyonun ertelenmesi hakkında yeterince değerlendirme ve araştırma yapılmadan operasyon gerçekleştirilmiştir. Eken'in söz konusu operasyon hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunun kabul edilmesine rağmen meydana gelen olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle kaza kırım raporuna göre kusurlu olduğu değerlendirilmiştir. Şüpheli zorlama ve ısrara gerek duymadan şehit askerleri riske atmadan operasyonu erteleyebilecek bir hal içerisinde olması gerekirdi."

- 7 yıl sonra dava açılması şehit yakınlarını sevindirdi

Şehit uzman çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır verdikleri mücadelenin adaletli şekilde sonuçlanacağına inandığını söyledi.

O günkü iklim koşullarında o helikopterin kalkış yapmaması gerektiğini hep savunduklarını ifade eden Güneş, "Ama hiçbir şekilde kimseye bir şey ispatlayamıyorduk. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, eşimin de içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle alakalı komutanın tutuklanması sonucu taşlar biraz da olsa yerine oturmaya başladı. Umarım bu dava sonucu 17 askerimizin kanı yerde kalmaz ve ayrıca bir ceza alır." dedi.

Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktığını hatırlatan Güneş, şehit yakınlarının itirazı sonucu dava açıldığını aktardı.

Güneş, adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirerek, "Eşimin şehadetinden önce profesyonel ve seçkin bir tim oluşturulmuştu. Bu seçkin timi ortadan kaldırmaya yönelik bir kasıt olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kim suçluysa cezasını çeksin"

Şehit uzman çavuş Eren Kızılgedik'in Mersin'de yaşayan babası Ergün Kızılgedik de helikopterin kaza sonucu düşmediğini düşündüğünü belirtti.

Sorumluların adalet karşısına çıkacak olmasından memnuniyet duyduğunu anlatan Kızılgedik, "Bu olayda kim suçluysa cezasını çeksin. Hava şartlarına bağladılar. Hava bozuksa benim çocuğumu göndermeyin. Neden benim çocuğumu gönderdiniz? Hepsi de bizim çocuğumuz. Hiçbirini göndermeselerdi. Bizi bu duruma düşürenlerin cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:17
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