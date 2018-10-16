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7 yaşındaki çocuğa sınır dışı kararı!

İsveç Göçmenler Ofisi, geçen sene annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

16 Ekim 2018 Salı 16:33
7 yaşındaki çocuğa sınır dışı kararı!

Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen'in haberine göre, geçen sene annesi evinde öldürülen Denis isimli çocuk kimsesiz kaldığı gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

Göçmenler Ofisinin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi.

Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler Ofisince kabul edilmediğini söyledi.

Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz.'' dedi.

Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:33
  1. isveç
  2. GÖÇMEN
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