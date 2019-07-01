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7 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs ’uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı

Samsun’da 7 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
7 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs ’uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı

Samsun’da 7 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda H.G. ve yanında bulunan G.S.’nin üzerinde arama yaptı. G.S.’nin üzerine 3 adet, H.G.’nin üzerinde ise 7 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesi alınan G.S. savcının talimatıyla serbest bırakılırken, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen H.G. ise çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
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