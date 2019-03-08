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7. Uluslararası Erbil Auto Show Fuarı'ına yoğun ilgi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 4 yıl aradan sonra Erbil kentinde düzenlenen "7. Uluslararası Erbil Auto Show Fuarı" yoğun ilgi gördü

08 Mart 2019 Cuma 20:06
7. Uluslararası Erbil Auto Show Fuarı'ına yoğun ilgi

ERBİL (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 4 yıl aradan sonra Erbil kentinde düzenlenen "7. Uluslararası Erbil Auto Show Fuarı" yoğun ilgi gördü.

Lüks ve normal otomobillerin sergilendiği fuarda 10 ülkeden 25 firma katıldı. Fuarda arabaların yanı sıra yedek parça ve aksesuarlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın Organizatörlerinden Feridun Kakil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl aradan sonra açılan fuarın ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi.

Fuarın 4 gün süreceğini belirten Kakil, "Daha önce DEAŞ'ın ülkeye gelmesi, ekonomik kriz, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar nedeniyle 4 yıl boyunca araba fuarı açılamadı." diye konuştu.

Kakil, Erbil-Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi ve ekonomik sorunların bir nevi ortadan kalkmasıyla bu yıl fuarı açabildiklerini ifade etti.

Fuara katılan bir otomotiv firmasının Irak temsilcisi Saad Hüseyin, ilk kez katıldığı fuarda büyük ilgi gördüklerini belirterek, son model araçları müşterilere tanıttıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:06
  1. 7. Uluslararası Erbil Auto Show Fuarı
  2. Irak

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