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7. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "7. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başladı. Sergilenmeye hak kazanan resimler Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

19 Mart 2019 Salı 17:31
7. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) düzenlenen "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışma 7-11 yaş arası çocukların katılımına açık olarak yapılacak.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 21 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Sürpriz ödüllerin verileceği yarışmada, ilk üç derecenin yanında iki de mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca, her yıl olduğu olduğu gibi, birinci seçilen resim, gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.

Yarışmaya 12 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:31
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB)
  3. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde

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