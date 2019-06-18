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7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi yarın başlıyor

7.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi yarın başlıyor

7. Anorganik Kimya Kongresi yarın başlıyor.


Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Kimya bölümü organizasyonunda yapılacak olan kongre kapsamında, koordinasyon kimyası, kristalografi, inorganik-organik materyaller kimyası, oksit bileşikleri, katalizörler, organometalik kimya, supramoleküler bileşikler, reaksiyon mekanizmaları, enerji ve fotokimya, biyoinorganik kimya, katı hal kimyası gibi pek çok konuda sözlü ve/veya poster sunumları şeklinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.


Kongreye 60 farklı üniversiteden 25’i yabancı 350 civarında bilim insanının katılacağını açıklayan Köse, “Kongremiz, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik ve tıp gibi farklı disiplinlerde çalışan temel bilim insanları ve uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak, katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek, genç akademisyenlerin deneyimleri, anorganik kimya ve gelecekteki eğilimler alanındaki en son teknolojik gelişmeleri ortaya çıkarmayı ve bilimsel faaliyetleri kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kongre’de sosyal etkinlikler kapsamında, 5 bin yıllık Hitit uygarlığına ev sahipliği yapan Alacahöyük ve Boğazkale (Hattuşa) ile Çorum Müzesi’ne geziler düzenlenecektir” dedi.


Meslek Yüksek Okulu kampüsündeyarın saat 09.00’da başlayacak olan kongre 22 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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