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7 ülkeden 360 çocuk Kemer’de yarıştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen uluslar arası çocuk yetenek festivali renkli görüntülere sahne oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:09
7 ülkeden 360 çocuk Kemer’de yarıştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen uluslar arası çocuk yetenek festivali renkli görüntülere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 360 çocuk sanatçı izleyenlere müzik, dans ve enstrümantal sunum ziyafeti çekti. Festival, Türkiye’ye ve Kemer’e daha fazla turist çekmeyi hedefliyor.


Kemer ilçesinde kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (FİLİZ)tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen “Güneş Evi Türkiye” isimli organizasyon kapsamında Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Yakutistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan gelen 4-18 yaş arasındaki 360 çocuk sanatçının katıldığı 2 gün süren yetenek yarışması yapıldı. Yarışmada birinciliği Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk kentinden İrina Zakharova kazandı. İkincilik Özbekistan’dan Munavvarckhra İsakova ve Rayona Abdullaeva arasında paylaşılırken Kazakistan’dan katılan Ruslan Kimatdinov üçüncülüğe layık görüldü. Festival özel ödülleri ise Özbek Alisher Abbosov ve Kemer İmprovize dans grubuna verildi.



Gala gecesi büyüledi


Yarışmanın ardından Kemer’in ünlü Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda gala gecesi düzenlendi. Yarışmaya katılan çocuk sanatçılara katılım belgesi ve üzerinde festival ambleminin bulunduğu el yapımı ödüller takdim edilirken, çocuk sanatçıların ebeveynleri de büyük heyecan yaşadı. Ödül törenin ardından sahne alan çocuk sanatçılar izleyenlere unutulmaz saatler yaşattı.



"Geliştirerek devam ettireceğiz"


Gala gösterisini izleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun daha da gelişmesi için destek vereceklerini söyledi ve “Sibirya’dan bile 26 öğrenci geldiğini öğrendim. Bu Kemer için büyük bir kazanç. FİLİZ Derneğini kutluyorum” dedi. Dernek kurucularından Hasan Balta ise, “Biz bu organizasyona başladığımız zaman küçük bir şey olarak bakmıştık.’birkaç dans eder eğleniriz’ diye düşünmüştük ama iş Kemer’in tanıtımına dönüşmeye başladı. Sağolsun başkan bu dönemde destek olacağına söz verdi biz de bu organizasyonu büyüterek devam ettireceğiz” diye konuştu. FİLİZ Dernek Başkanı Yana Balta da, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz festivali herkes için yaptık. 7 ülkeden vokal, dans ve enstrümantal dallarında gerçekten ünlü çocuk sanatçılar yarışmaya katıldı. Tabii ki dereceye girenler kazananlar oldu ama bu festivalde herkes kazandı” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:09
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