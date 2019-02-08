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Emperyalistler ve kuklaları Türkiye'ye karşı birleşti!

Türkiye, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki teröristlere karşı geniş bir harekata hazırlanırken, 7 ülke de kendi güçlerini bölgeye yerleştirmek için düğmeye bastı. ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere dışişleri bakanları ortak deklarasyon yayınladı ve Türkiye’nin "bölgeyi istikrarsızlaştıran güç" olduğunu ileri sürdü.

08 Şubat 2019 Cuma 07:22
Emperyalistler ve kuklaları Türkiye'ye karşı birleşti!

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG yapılanmasını temizlemeye ve bölgeyi gerçek sahiplerine vermeye yönelik iradesini kıramayan ülkeler Washington’da bir araya gelerek teröre destek deklarasyonu yayınladı. Washington’da DEAŞ karşıtı koalisyonun 79 üyesinin bir araya geldiği toplantıya paralel olarak yedi ülke ayrı bir toplantı yaptı ve Türkiye’nin Suriye ve terörle mücadele politikasını dolaylı yoldan hedef aldı. ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları’nın bir araya gelerek Suriye meselesini ele aldıkları görüşme sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ortak bir açıklama yayımladı.

Operasyon karşıtı çıkış

Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör yapılanmasına yönelik düzenleyeceği geniş kapsamlı operasyonu engellemeye dönük açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 numaralı kararı ve diplomasi ve uluslararası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi. 7 ülkenin ortak açıklamasında “Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz” sözleriyle Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik olası operasyonu hedef alındı. Deklarasyon ile adeta Türkiye’ye “bölgeyi istikrarsızlaştıran güç” iftirası atılmak istendi ve terör örgütünün kontrolündeki bölgeyi koruma altına alma niyeti beyan edildi. Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in çabalarına da destek verildiği kaydedilen açıklamada, Suriye’deki tüm taraflara savaşı bitirme çağrısı yapılması dikkat çekti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi geçen hafta yayınladığı haberinde ABD’nin Suriye’de Batılı müttefiklerinden oluşan yeni bir güç oluşturarak, Fırat’ın doğusunda Türkiye sınırına paralel kurulması planlanan tampon bölgeyi bu güce devretmeyi planladığını yazmıştı. Habere göre Trump yönetimi, terör örgütü PKK/YPG’yi korumak için devreye soktuğu tampon bölge fikrinin, yeni oluşturulacak bir Batılı güç tarafından korunmasını istiyordu. Gazetenin aktardığı planda Washington’ın kendi askerlerini çekip yerine Fransa, İngiltere ve Avustralya’dan gelecek askerleri, bölgeye yerleştirmesi öngörülüyor. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 07:22
  1. suudi arabistan
  2. pkk
  3. operasyon
  4. YPG

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