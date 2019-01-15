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Akdeniz'de 7 ülke Türkiye'ye karşı bir araya geldi!

Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruluyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır'ın enerji bakanları forumun kurulması için toplandı. Kurulacak forum Türkiye'nin gaz arama faaliyetlerine karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

15 Ocak 2019 Salı 07:45
Akdeniz'de 7 ülke Türkiye'ye karşı bir araya geldi!

Akdeniz'e en uzun kıyısı bulunan ülkelerin başında gelen Türkiye'ye karşı bölgede yürütülen kirli oyun yeni bir boyut kazandı. Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de aralarında Türkiye'nin olmadığı 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için anlaşmaya vardı. 

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve ev sahibi Mısır'ın enerji bakanları forumun kurulması için Kahire'de bir araya geldi. 

Doğu Akdeniz bölgesinde şimdiki ve muhtemel gaz üreticileri ile tükeci tarafları arasında ve bölgeden geçişe ilişkin konularda uluslararası hukuka uygun iş birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı. 

İlgili ülkelerin bakanları, bölgedeki gaz potansiyelinin verimli kullanılması için teknik ve ekonomik alanlarda verimli iş birliğinin yolunu açmak üzere çalışma taahhüdünde bulundu.

Bölgesel gaz piyasasının kurulması hedefleniyor

Açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi. 

Merkezinin Kahire'de olması kararlaştırılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun (DAGF) yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere üye ülkelerin enerji bakanlarının nisanda yeniden bir araya geleceği belirtildi. 

DAGF'nin çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici yada geçiş ülkelerinden her hangi biri foruma daha sonra da üye olabilecek.  

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 07:45
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YORUM YAZ

  • talhatalha42 dk önce
    diğerlerini anladımda peki neden filistinde var ?

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